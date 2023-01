Tennislegende Martina Navrátilová heeft borst- en keelkanker. Dat heeft de achttienvoudig Grand Slam-winnares maandag onthuld in een interview met de Britse krant The Times

De 66-jarige Navrátilová zegt dat beide vormen van kanker serieus zijn, maar tegelijkertijd ook te behandelen zijn. "Ik hoop op een goede afloop. Het zal zwaar worden, maar ik ga vechten met alles wat ik in me heb", zegt ze. Ze begint later deze maand in New York aan de behandelingen.