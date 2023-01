Griekspoor boekt in India eerste ATP-overwinning sinds augustus

Tallon Griekspoor heeft maandag voor het eerst sinds augustus een wedstrijd in het hoofdschema van een ATP-toernooi gewonnen. De Nederlander was in de eerste ronde van het hardcourttoernooi in het Indiase Pune te sterk voor de als zevende geplaatste Spanjaard Jaume Munar: 6-4 en 7-5.

De 26-jarige Griekspoor serveerde overwegend goed tegen Munar (ATP-58) en won veel punten op zijn eerste opslag. De Noord-Hollander had aan één break genoeg om de eerste set te winnen. Hij verloor op 4-3 in de tweede set voor het eerst zijn servicegame, maar brak op 5-5 terug en maakte het karwei daarna alsnog af.

De laatste keer dat Griekspoor een wedstrijd in het hoofdschema van een ATP-toernooi won, was in augustus in het Amerikaanse Winston-Salem. Daarna verloor hij op de US Open en in Tel Aviv, Astana, Florence, Antwerpen en Wenen in de eerste ronde.

In de tweede ronde van het ATP 250-toernooi in Pune neemt Griekspoor het op tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili of de Italiaan Marco Cecchinato.

Griekspoor speelt in India zijn eerste toernooi van het nieuwe seizoen. De mondiale nummer 95 bereidt zich voor op de Australian Open (16-29 januari). Griekspoor besloot in december te stoppen met Raemon Sluiter als coach en werkt nu weer samen met de Belg Kristof Vliegen.

Ook Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven doen mee in Pune. Van Rijthoven neemt het in de eerste ronde op tegen de Moldaviër Radu Albot. Van de Zandschulp heeft een bye voor de eerste ronde en treft in de tweede ronde de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli of de Indiër Mukund Sasikumar, die op basis van een wildcard meedoet.

Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Pune. Foto: Getty Images

Nadal weer ten onder, langverwachte zege Venus Williams

In Australië verloor Rafael Nadal ook zijn tweede wedstrijd op de United Cup, een nieuw gemengd landentoernooi. De 36-jarige Spanjaard liet zich verrassen door thuisspeler Alex de Minaur: 6-3, 1-6 en 5-7. Hij verloor zaterdag ook al in drie sets van Cameron Norrie.

Nadal maakte vorig jaar nog een grootse indruk door vier toernooien, waaronder de Australian Open en Roland Garros, op zijn naam te schrijven. De huidige nummer twee van de wereld won slechts een van zijn laatste zeven ATP-wedstrijden.

In het Nieuw-Zeelandse Auckland boekte Venus Williams haar eerste WTA-zege sinds Wimbledon 2021. De 42-jarige Amerikaanse was in de eerste ronde te sterk voor haar 21 jaar jongere landgenote Katie Volynets: 7-6 (4) en 6-2.

Williams speelde vorig seizoen slechts vier toernooien en ging telkens in de eerste ronde onderuit. In de tweede ronde van het WTA-toernooi in Auckland neemt de zevenvoudig Grand Slam-winnares het op tegen de Chinese Zhu Lin.

