Nadal begint seizoen met nederlaag, Zverev onderuit bij langverwachte rentree

Rafael Nadal heeft zaterdag zijn eerste partij van het nieuwe tennisseizoen verloren. Twee weken voor de start van de Australian Open ging de 22-voudig Grand Slam-kampioen op de United Cup in Australië onderuit tegen de Brit Cameron Norrie. Alexander Zverev maakte op hetzelfde toernooi zijn langverwachte rentree.

Nadal sloot het afgelopen seizoen af met een tegenvaller. Hij werd op de ATP Finals al in de groepsfase uitgeschakeld. Na zijn veertiende eindzege op Roland Garros kwakkelde Nadal met blessures. Mede daardoor moest hij opgeven in de halve finales van Wimbledon.

De Australian Open gaat op 16 januari van start. De Nederlanders Botic van de Zandschulp (ATP-35) en Tallon Griekspoor (ATP-95) hebben zich op basis van hun positie op de wereldranglijst geplaatst. Novak Djokovic is ook weer van de partij. Vorig jaar werd hij na een soap uit Australië gezet omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19.

In de aanloop naar de Australian Open keerde Zverev terug op de tennisbaan. De Duitser maakte op de United Cup zijn officiële rentree nadat hij door blessureleed een half jaar uitgeschakeld was. Hij ging wel onderuit tegen de Tsjechische nummer 81 Jiri Lehecka: 4-6 en 2-6.

De 25-jarige Zverev scheurde begin juni tijdens de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal meerdere enkelbanden en moest geopereerd worden. Hij zou in eerste instantie in september zijn rentree maken, maar hij had toen te veel last van botoedeem in zijn voet. Daardoor miste hij ook de US Open en de ATP Finals.