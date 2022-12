Voor Djokovic zal litteken van Australische visumsoap altijd zichtbaar blijven

Novak Djokovic landde twee dagen geleden in Australië, het land dat hem begin dit jaar de toegang weigerde. Die gebeurtenissen maken nog altijd indruk op de 21-voudig Grand Slam-winnaar.

Een jaar geleden ontvouwde zich een tennissoap van ongekende omvang. Djokovic werd in aanloop naar de Australian Open de toegang tot het land ontzegd, omdat hij geen coronavaccinatie had. De Serviër vloog er alsnog naartoe, belandde in een juridische touwtrekwedstrijd, zat enige tijd in een detentiecentrum en keerde uiteindelijk onverrichter zake terug naar huis.

Nauwelijks een jaar later ziet de wereld er anders uit en is Djokovic terug op Australische bodem, ditmaal mét inreisvisum. "Je kunt dat soort gebeurtenissen niet vergeten", blikt de 35-jarige tennislegende donderdag vanuit Adelaide terug op die periode. "Het is een van de dingen die je voor altijd met je meedraagt."

"Het was iets wat ik nog nooit heb meegemaakt en nooit meer hoop te ervaren", vervolgt Djokovic, die in Adelaide vanaf 1 januari meedoet aan een voorbereidingstoernooi op de eerste Grand Slam van het jaar. "Maar het was een waardevolle levenservaring voor me."

"Wat er twaalf maanden geleden is gebeurd, was in het begin lastig te verteren. Maar tegelijkertijd moest ik door. De gebeurtenissen doen geen afbreuk aan wat ik in mijn loopbaan sportief heb beleefd in Melbourne. Ik ben hier dus met een positief gevoel gekomen."

Na het toernooi in Adelaide reist Djokovic door naar Melbourne, waar op maandag 16 januari de Australian Open begint. De Serviër schreef het Grand Slam-toernooi al negen keer op zijn naam.

