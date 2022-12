Djokovic jaar na verbanning terug in Australië: 'Hopelijk reageren de fans goed'

Bijna een jaar nadat hij Australië werd uitgezet, is Novak Djokovic er terug. De Serviër arriveerde volgens Australian Open-directeur Craig Tiley dinsdag in Adelaide. Daar doet hij komende week mee aan een ATP-toernooi ter voorbereiding op het Grand Slam-toernooi in Melbourne.

"Op dit moment landt hij in Adelaide. We zijn blij dat hij terug is in Australië. Ik heb er veel vertrouwen in dat de Australische fans op hem zullen reageren zoals we hopen", aldus Tiley.

De toernooidirecteur kreeg nogal wat kritiek vanwege de manier waarop de organisatie begin dit jaar omging met de zaak-Djokovic. Zo zou hij de 21-voudig Grand Slam-winnaar verkeerd hebben geïnformeerd over de voorwaarden om in coronatijd mee te doen aan de Australian Open.

Begin dit jaar werd de 35-jarige Djokovic door de rechter uitgesloten van deelname aan de Australian Open, omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19. Hij werd na een dagenlange juridische strijd het land uitgezet.

De Serviër dacht met een medische ontheffing te kunnen meedoen aan de Australian Open en vloog naar Melbourne, maar de autoriteiten hielden hem op het vliegveld tegen. Djokovic raakte zijn visum voor Australië kwijt.

In eerste instantie zou hij daardoor ook drie jaar niet welkom zijn in het land. Omdat de vaccinatieplicht inmiddels is opgeheven in Australië, kreeg Djokovic van de autoriteiten een tijd geleden toch weer een visum.

Novak Djokovic hoopt de Australian Open voor de tiende keer te winnen. Foto: ProShots

Djokovic verbleef in Midden-Oosten

Djokovic verbleef de afgelopen weken in het Midden-Oosten. De voormalige nummer één van de wereld deed in Dubai mee aan een demonstratietoernooi en was in Qatar te gast bij de finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Frankrijk.

Vanwege zijn vaccinatiestandpunt werd Djokovic niet alleen geweigerd in Australië, maar ook in Noord-Amerika. Hij ontbrak daardoor op de US Open. De Serviër veroverde op Wimbledon wel zijn 21e Grand Slam-titel (één minder dan recordhouder Rafael Nadal) en hij was de beste op de ATP Finals in Turijn.

De Australian Open begint op maandag 16 januari. Djokovic won het toernooi in Melbourne negen keer, waarvan in 2021 voor het laatst.

Eerder

Aanbevolen artikelen