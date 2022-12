Tweevoudig finalist Venus Williams (42) mag met wildcard meedoen aan Australian Open

Venus Williams heeft een wildcard gekregen om in januari mee te doen aan de Australian Open. De 42-jarige Williams staat voor haar 22e deelname aan het Grand Slam-toernooi in Melbourne.

Williams kwam de afgelopen jaren vooral vanwege blessures amper in actie. De veterane deed dit jaar slechts aan vier toernooien mee, waaronder de US Open. Ze werd in New York in de eerste ronde uitgeschakeld. Mede door de blessures is Williams tot buiten de top 1000 van de wereldranglijst gezakt.

De organisatie van de Australian Open geeft de zus van de onlangs gestopte Serena Williams desondanks een wildcard. Ze mag zich daardoor voorbereiden op een terugkeer op het toernooi waarop ze in 1998 debuteerde. Destijds versloeg ze in de tweede ronde haar zus, maar strandde ze in de kwartfinales.

De voormalig nummer één van de wereld bereikte twee keer de eindstrijd van de Australian Open, in 2003 en 2017. Ze verloor beide finales. Bij haar laatste optreden op de Australian Open, begin vorig jaar, haalde ze de tweede ronde.

"Ik tennis al ruim twintig jaar in Australië en de Australische gemeenschap heeft me altijd enorm gesteund", zegt Williams, die in het enkelspel zeven Grand Slam-titels won. "Het is een eer om opnieuw voor deze fans te mogen spelen."

De Australian Open begint op maandag 16 januari. Bij de vrouwen won Ashleigh Barty de laatste editie. De 26-jarige Australische is niet van de partij, omdat ze in maart van dit jaar verrassend een punt achter haar carrière zette. Rafael Nadal is de titelverdediger bij de mannen.

