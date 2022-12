Van de Zandschulp klopt Griekspoor en verovert opnieuw Nederlandse titel

Botic van de Zandschulp is zondag opnieuw Nederlands kampioen tennis geworden. De Veenendaler versloeg in Amstelveen Tallon Griekspoor in twee sets: 7-6 (5) en 7-5. Bij de vrouwen werd Suzan Lamens voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen.

De 27-jarige Van de Zandschulp liep in de eerste set al snel tegen een 4-1-achterstand aan. Griekspoor, de huidige nummer 95 van de wereld, kreeg bij een stand van 5-2 een setpunt.

Vervolgens hielden de nummers één en twee van de plaatsingslijst elkaar lange tijd in evenwicht, waardoor een tiebreak het verschil moest maken. Daarin was Van de Zandschulp de sterkste: 7-5.

Ook in de tweede set deden de twee Nederlanders weinig voor elkaar onder. Van de Zandschulp nam in de beginfase van de set een break voorsprong, maar Griekspoor knokte zich terug van 4-2 tot 4-4. Aan het einde van de set maakte Van de Zandschulp het verschil met een break in de twaalfde game.

Door de overwinning is Van de Zandschulp voor de derde keer Nederlands kampioen geworden. Vorig jaar was de nummer 35 van de wereld in de finale te sterk voor Gijs Brouwer. Hij veroverde in 2016 zijn eerste titel door Robin Haase in de eindstrijd te verslaan.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Botic van de Zandschulp de Nederlandse titel pakt.

Lamens opnieuw Nederlands kampioene

Bij de vrouwen pakte Lamens voor het tweede jaar op rij de nationale titel. De 23-jarige tennisster was in de finale in twee sets te sterk voor de elf jaar oudere Bibiane Schoofs: 6-4 en 6-3.

Lamens won de eerste set dankzij een break in de negende game. In de tweede set benutte de nummer tweehonderd van de wereld bij een stand van 2-2 de eerste van twee breakpoints, waarna ze haar voorsprong met een break in de zevende game verder uitbreidde. De Zuid-Hollandse verloor in de slotfase haar eigen opslag, maar na nog een break was de partij beslist.

Lamens begon in Amstelveen aan haar voorbereiding op de Australian Open, die op 16 januari begint. Ze neemt in Melbourne voor het eerst deel aan het kwalificatietoernooi.

Suzan Lamens veroverde voor het tweede jaar op rij de nationale titel. Foto: Getty Images

