Van de Zandschulp krijgt met Sporrel extra coach naast Lucassen

Botic van de Zandschulp heeft in Dennis Sporrel een nieuwe coach gevonden. Sporrel gaat de nummer 35 van de wereld samen met Peter Lucassen begeleiden.

De 27-jarige Van de Zandschulp was op zoek naar een nieuwe coach, omdat Lucassen heeft aangegeven in 2023 minder op reis te willen.

"Vorig jaar is Dennis met me mee geweest naar Cincinnati en dat is me goed bevallen. Hij gaat daarom de overige weken invullen aankomend jaar. Ik ben blij dat hij bij mijn team komt en kijk uit naar de samenwerking", zei Van de Zandschulp tijdens de NK tennis tegen het ANP.

Sporrel is al enkele jaren werkzaam bij tennisbond KNLTB, waar hij in 2015 bondscoach werd van de rolstoeltennissers. Twee jaar geleden werd hij bij de bond benoemd tot topsportmanager.

Van de Zandschulp wordt komend seizoen op een aantal toernooien ook bijgestaan door conditietrainer Miguel Janssen, die eveneens in dienst is van de KNLTB.

Het nieuwe seizoen begint voor Van de Zandschulp in januari in India. Vervolgens last hij in Melbourne een trainingsweek in, waarna de Australian Open op het programma staat. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op maandag 16 januari.