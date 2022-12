Griekspoor verkiest trip naar Zuid-Amerika boven deelname aan ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor doet definitief niet mee aan het ABN AMRO Open. De Noord-Hollander had al laten doorschemeren dat hij mogelijk een trip naar Zuid-Amerika boven het toernooi in Rotterdam en het Europese indoorseizoen zou verkiezen.

"Op dit moment is het fiftyfifty. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ik in februari ga doen", zei Griekspoor vorige maand over de afweging.