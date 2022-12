Krajicek haalt ook Deens toptalent Rune naar ABN AMRO Open

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft met Holger Rune een van de grootste talenten op de ATP Tour vastgelegd voor het ABN AMRO Open in Rotterdam. De negentienjarige Deen werd afgelopen week bij de ATP Awards uitgeroepen tot nieuwkomer van het jaar.

De Deen was vorige maand de sterkste op het Masters-toernooi in Parijs. In april van dit jaar veroverde hij zijn eerste ATP-titel. Het toptalent zag zijn opponent Botic van de Zandschulp toen opgeven in de finale in München. Ook triomfeerde hij in Stockholm.