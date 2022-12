Oud-toptennisser Becker al na acht maanden vrijgelaten uit Britse gevangenis

Voormalig toptennisser Boris Becker is weer op vrije voeten, zo heeft de Britse regering donderdag bevestigd. De zesvoudig Grand Slam-winnaar is na acht maanden vrijgelaten uit een gevangenis in Oxfordshire en is op weg naar zijn vaderland Duitsland.

Eind april werd Becker veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij kreeg die straf wegens het verbergen van miljoenen euro's aan vermogen voor zijn curator bij zijn faillissement in 2017. De oud-toptennisser had maximaal zeven jaar cel kunnen krijgen.

Becker kwam in aanmerking voor uitzetting omdat hij als niet-Brit een celstraf van meer dan twaalf maanden kreeg opgelegd. Dat criterium werd ingevoerd om de druk op de Britse gevangenissen te verlichten.

De 55-jarige Becker, die sinds 2012 in het Verenigd Koninkrijk woonde, schijnt op weg te zijn naar zijn geboorteplaats Leimen in het zuidwesten van Duitsland. Binnenkort zou hij op de Duitse televisie zijn verhaal doen in een interview.

Boris Becker geldt als een van de beste tennissers ooit. Foto: Getty Images

Becker verborg geld en trofeeën

Becker werd in 2017 failliet verklaard vanwege een onbetaalde lening van 3,5 miljoen pond (ruim 4 miljoen euro) op zijn landgoed op Mallorca. Hij zou vervolgens opzettelijk geld naar een andere rekening hebben overgemaakt om de curator dwars te zitten.

Daarnaast zou de Duitser vier gewonnen Grand Slam-bekers (die van Wimbledon uit 1985 en 1989 en die van de Australian Open uit 1991 en 1996) en zijn in 1992 gewonnen gouden olympische medaille hebben verborgen.

Becker wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Hij won in totaal zes Grand Slam-toernooien. Na zijn tennisloopbaan kwam hij privé verschillende keren in de problemen door (miljoenen)schulden.

Desondanks bleef hij actief in de tenniswereld. Becker is al twintig jaar commentator bij de BBC tijdens Wimbledon en tussen 2013 en 2016 was hij de coach van Novak Djokovic.

