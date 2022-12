Tim van Rijthoven was jarenlang een anonieme tennisser. Tot hij afgelopen zomer opeens dé sensatie van het grasseizoen werd. Aan de hand van negen foto's kijkt de 25-jarige Nederlander met NU.nl terug op de vier bijzondere weken die zijn leven voor altijd hebben veranderd.

Na veertig minuten praten in het clubhuis van Amstelpark Tennisclub in Amsterdam verontschuldigt Van Rijthoven zich. "Ik heb het nog steeds koud", zegt hij, terwijl hij zijn winterjas aantrekt over zijn witte T-shirt.

Van Rijthoven is net terug van een tiendaagse zonvakantie met zijn vriendin Maartje. Eindelijk hoefde de Nederlander helemaal niks. Dat was voor het eerst sinds hij in juni en juli iedereen verbaasde door het grastoernooi van Rosmalen te winnen en de vierde ronde van Wimbledon te halen. "Ik heb op Curaçao zo min mogelijk aan tennis gedacht", zegt de Brabander met een lach.

Toch ontkwam Van Rijthoven ook op 8.000 kilometer van huis niet aan zijn nieuwe status. Zo las hij op het strand dat dit jaar in Nederland slechts zes sporters vaker zijn gegoogeld dan hijzelf.

Van Rijthoven staat op die lijst tussen olympisch kampioenen Ireen Wüst en Suzanne Schulting en tennisgrootheden Novak Djokovic en Rafael Nadal. Maar zijn oog viel vooral op de nummer vijf. "Ik kan mezelf goed vergelijken met Andries Noppert. Iemand die bij Heerenveen keept, maar op het WK voetbal heeft laten zien wat hij kan. Het was mooi om te volgen hoe zijn verhaal ging leven in het land en in de media. Want eigenlijk is het bij mij ook zo gegaan."

Cv Tim van Rijthoven Geboren op 24 april 1997 in Roosendaal

Prof sinds 2015

1x toernooiwinnaar op ATP Tour (Libéma Open 2022)

Hoogste positie op wereldranglijst: 101e (18 juli 2022)

1: 'Ik wilde laten zien wat Tim van Rijthoven echt kan'

Foto: Instagram/timvrijthoven/

In het vliegtuig van Curaçao naar Schiphol leest Van Rijthoven Nu of nooit van Dai Carter. De oud-commando, bekend van het tv-programma Kamp Van Koningsbrugge, legt in het boek uit hoe mentale kracht je kan helpen in het dagelijkse leven. "Het pakt mij hoe dit soort gasten in het leven staan", zegt de tennisser. "Hard. Direct. Maar ook oprecht. Een mooi voorbeeld."

Aan het talent van Van Rijthoven is nooit getwijfeld. Als junior hoort hij al bij de top van de wereld. Maar als hij in 2015 prof wordt, en met steeds meer blessureleed kampt, stokt zijn progressie.

"Ik heb altijd geweten dat ik goed kan tennissen. Maar het is zo'n mentaal spelletje, want je verliest altijd ongeveer de helft van je punten. Het is niet voor iedereen weggelegd om steeds maar die tegenslagen te incasseren en ze om te zetten in positieve gedachten. Ik heb dat heel veel moeten trainen."

Door een wildcard mag hij zijn mentale groei in juni tonen bij het grastoernooi van Rosmalen. Voor de tweede keer in zijn carrière staat hij in het hoofdschema op de ATP Tour, en dat uitgerekend in zijn eigen provincie. "Ik had heel veel zin om te laten zien wat Tim van Rijthoven echt kan."

In de eerste ronde wint hij na een zwaar gevecht van grasspecialist Matthew Ebden: 7-6 (4) en 7-6 (9). "Ik was hartstikke blij met de zege, zoals je op de foto kan zien. Maar het belangrijkste was dat ik mentaal heel goed was. Winnen of verliezen maakte me niet uit. Ik wilde gewoon plezier hebben."

2: 'Dit was mijn doorbraak, Instagram explodeerde'

Foto: Getty Images

Van Rijthoven slaapt tijdens de succesweek in Rosmalen gewoon in zijn eigen bed. Na elke gewonnen partij stapt hij samen met zijn vriendin in de auto en rijdt hij het uurtje terug van Brabant naar Amstelveen.

"Dan praatten we over onze dag. Hoe we de wedstrijd hadden beleefd. Wat het allemaal betekende voor ons, voor mij. En eenmaal thuis kookten en aten we samen. Het was erg fijn dat ik zo nog een beetje terug kon gaan naar het gewone leven."

In Rosmalen is niets meer gewoon aan het leven van Van Rijthoven. De nummer 205 van de wereld zit door overwinningen op Taylor Fritz (ATP-14) en Hugo Gaston (ATP-66) opeens bij de laatste vier van een ATP-toernooi. En dat levert een Tim-mania op. "Mijn Instagram-pagina explodeerde, ik ging van 2.000 naar 40.000 volgers. Ik stond opeens vol in de Nederlandse spotlights. Wow, dacht ik, dit is mijn doorbraakmoment."

Natuurlijk waren er de afgelopen jaren twijfels geweest. Gedachtes over stoppen met tennissen, zeker als hij weer eens geblesseerd raakte. "Maar de mensen om me heen bleven tegen me zeggen dat ik erin moest blijven geloven. Dáárom ben ik doorgegaan."

3: 'Mijn moeder stond altijd voor me klaar'

Foto: Getty Images

"Dat is mijn moeder na mijn toernooizege in Rosmalen", zegt een glunderende Van Rijthoven meteen als de derde foto op tafel komt.

Als tennisleraar was Marieke Vermaas min of meer de reden dat haar zoon een racket in zijn handen kreeg. Tennis werd een gezamenlijke passie. Regelmatig trokken ze samen naar Rosmalen. Zij stond daar als medewerker van een racketmerk bij een kraam. Van Rijthoven vermaakte zich als klein jongetje op het tennispark waar hij in juni geschiedenis schreef.

Ook op latere leeftijd, toen Van Rijthoven werd ontdekt als groot tennistalent, bleef Vermaas nauw betrokken bij haar zoon. "Mijn moeder stond altijd voor me klaar en reed me van hot naar her. Maar ze heeft ook de mindere momenten in mijn loopbaan gezien", zegt Van Rijthoven.

"Mijn moeder liet me altijd vrij in mijn keuzes. Ze zei: 'Als je niet meer wil tennissen, dan tennis je niet meer. Dan ga je maar studeren of iets anders doen. Ik hou evenveel van je.' Zoals moeders dat dan zeggen. Dat zij erbij was toen ik mijn eerste toernooi won, was heel speciaal. Het deed haar ook heel veel. Dat vond ik bijzonder om te zien."

4: 'Mijn vriendin cijfert zich bij toernooien volledig weg'

Foto: ANP

Van Rijthoven glimlacht even als hij op de volgende foto zijn vriendin Maartje ziet juichen. "We zijn vandaag precies zes jaar samen", zegt hij.

Maartje werkt als consultant bij KPMG. Maar tijdens het tennisseizoen is ze ook regelmatig chauffeur, kok of mental coach voor Van Rijthoven. "Maartje reist vaak met me mee naar toernooien. En eigenlijk cijfert ze zich dan volledig weg, zodat ik zo goed mogelijk kan presteren. Het is onbeschrijflijk hoeveel liefde ze aan mij geeft. Ik probeer altijd heel veel liefde terug te geven, maar zeker tijdens een toernooiweek moet ik veel aan mezelf denken. Soms ook ten koste van haar."

De stoïcijnse man naast Basten is Igor Sijsling. De 35-jarige oud-tennisser is sinds dit jaar de coach van Van Rijthoven en de twee hadden meteen een klik.

"Igor heeft me geholpen om het plezier terug te vinden in het spelletje", zegt Van Rijthoven. "Ik had er vroeger vaak moeite mee als coaches mij iets wilden opleggen, vooral als ik het er niet mee eens was. Igor geeft me juist het gevoel dat ik mijn eigen pad moet volgen."

5: 'Ik hield hoofdpijn over aan alle interviews'

Foto: Getty Images

Mediaspecialist Dimitri Bonthuis krijgt vlak na het toernooi van Rosmalen een belletje. Aan de lijn hangt het management van Van Rijthoven. De kersverse winnaar van het Libéma Open wordt opeens overspoeld met interviewverzoeken. Uitnodigingen voor talkshows, telefoontjes met journalisten. Iedereen wil wat van de nieuwste laatbloeier in het Nederlandse mannentennis.

De ingehuurde Bonthuis schept orde in de chaos, maar de aandacht blijft groot. Dat is mooi voor iemand die heeft moeten vechten om door te breken. Dat benadrukt Van Rijthoven zelf ook. Maar het is ook een ongelooflijk hectische en pittige periode voor de man die de spotlights zelf niet zo snel opzoekt.

"We wilden door met trainen, want er kwamen nieuwe toernooien aan. Maar ik voelde dat ik oververhit zou raken als ik beide zou doen. Daarom hebben we het trainen even opzijgezet en hebben we 3,5 dag volle bak media gedaan."

Opeens was Van Rijthoven in gesprek met journalisten continu aan het reflecteren op zichzelf. "Dat waren heel andere prikkels dan ik gewend was. Ik weet nog goed dat ik na al die interviews hoofdpijn had van het nadenken en het verwerken van de vragen."

Ook op deze maandag in Amsterdam vliegt hij van het ene naar het andere interview. Hij werkt vrolijk mee en excuseert zich bij journalisten als een gesprek uitloopt. "Als ik mezelf op de kaart wil zetten, dan zijn dit soort dagen hartstikke nodig."

6: 'Het liefst ga ik anoniem door het leven'

Foto: Getty Images

"Je bent mijn idool!" "Kan je een petje naar me sturen?" Of: "Mag ik een handtekening?" Van Rijthoven somt wat berichten op die hij sinds juni ziet verschijnen als hij de Instagram-app op zijn telefoon opent. Hij is zelf altijd groot fan van Roger Federer geweest. Dat mensen nu naar hem kijken zoals hij altijd vol bewondering naar de inmiddels gestopte Zwitser keek, is een rare gewaarwording.

"Ik vind het wel heel mooi", zegt Van Rijthoven, terwijl hij naar de foto kijkt die voor hem ligt. "Ik zie kinderen van acht tot twaalf jaar. Kinderen die ik aanspoor om te gaan tennissen. Het is een van mijn doelen om hen te inspireren."

Van Rijthoven was als kind niet zo van de handtekeningen. Natuurlijk had hij ook voorbeelden in het tennis en zag hij zijn helden weleens lopen bij een toernooi. Maar het toen nog verlegen jongetje voelde zich vaak bezwaard om een van hen aan te klampen. "Het voelde alsof ik iemands privacy aan het schenden was. Als ik een toptennisser zag lopen, dacht ik: oké, leuk. Maar dat was het dan ook."

Inmiddels is Van Rijthoven zelf de bekende Nederlander die regelmatig gestoord wordt. Rustig op een terras zitten is er in eigen land niet meer bij. "Op Curaçao was het wat beter te doen. Maar alsnog waren er mensen die naar me toekwamen voor een foto of me net iets te lang aankeken. Het liefst ga ik anoniem door het leven. Maar dat kan nu gewoon niet meer."

7: 'Speciaal om in 'huis' van Federer te mogen spelen'

Foto: Reuters

Van Rijthoven kijkt goed om zich heen als hij op 3 juli voor het eerst de mooiste baan in de tenniswereld oploopt. Nog geen maand geleden leek meedoen aan een Grand Slam-toernooi een verre droom. Nu staat hij op het centercourt van Wimbledon. En mag hij in de achtste finales spelen tegen Djokovic, een van de beste tennissers ooit.

"Het centercourt is toch een beetje het huis van Federer. Heel speciaal dat ik op die baan mocht spelen", zegt Van Rijthoven. Na een paar seconden pauze: "Het was een van de mooiste momenten uit mijn leven, zeker weten."

Natuurlijk voelt hij spanning voor zijn duel met Djokovic, maar die verlamt hem niet meer. Het lukt hem zelfs om het publiek te vermaken met een tweener, een bal tussen zijn benen door. "Ik heb geprobeerd om de sfeer in me op te nemen en er verder heel nuchter naar te kijken. Ik speelde gewoon een tenniswedstrijd tegen de persoon tegenover me. En ja, dan hoort een tweener er ook bij."

8: 'Novak Djokovic zei dat ik een mooie toekomst heb'

Foto: Getty Images

Van Rijthoven weet vijf maanden later nog precies wat hij tegen Djokovic zei na hun partij. "Ik heb heel veel respect voor jou en heb ervan genoten om deze baan met jou te mogen delen. Daar ben ik dankbaar voor." De Serviër reageert aan het net met een compliment: "Goed gespeeld. Je hebt een mooie toekomst."

Van Rijthoven toont zijn topvorm ook tegen Djokovic. Hij wint de tweede set, maar daarna is het niveauverschil te groot. Na twee uur en veertig minuten staat er 2-6, 6-4, 1-6 en 2-6 op het scorebord. Het sprookje van Van Rijthoven is voorbij, na een zegereeks van acht partijen.

"Als je van iemand mag verliezen, dan is het van Djokovic", zegt Van Rijthoven. "Maar ik weet nog dat ik na afloop in de kleedkamer tegen Igor zei: 'Fuck, er zat meer in, hè?' Vervolgens gingen we toch denken aan 'wat als'. Wat als ik Djokovic pas in de halve finale of finale was tegengekomen?"

9: 'Voelde oneerlijk dat alle aandacht naar mij ging'

Foto: Getty Images

Met een laatste zwaai naar het Wimbledon-publiek komt er na vier weken een einde aan een bijzonder wilde achtbaan. Zelden wordt een Nederlandse sporter in zo'n korte tijd van 'nobody' tot nationale held gebombardeerd. 'Timsalabim', zoals Van Rijthoven zo nu en dan wordt aangeduid, spreekt zelf van een "ontzettende hype". Eentje die hij soms zelf ook ongemakkelijk vindt.

Hardop vraagt hij zich af waarom hij alle aandacht kreeg voor zijn vierderondepartij tegen Djokovic op Wimbledon, terwijl landgenoot Botic van de Zandschulp in dezelfde fase van hetzelfde toernooi tegenover Nadal stond. "De wedstrijd van Botic werd bijna niet besproken in de media. Dat vond ik raar en ook wel vervelend. Dat alle aandacht op mij werd gevestigd voelde zelfs een beetje oneerlijk."

Het is geen valse bescheidenheid bij de nieuwe revelatie van het Nederlandse tennis. Van Rijthoven kan zijn eigen succes makkelijk relativeren. Waar veel tennisliefhebbers nog steeds over zijn krankzinnige grasseizoen praten, heeft hij zelf geen enkele wedstrijd van die periode teruggekeken.