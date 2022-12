Oud-winnaar Rublev doet mee aan jubileumeditie ABN AMRO Open

Andrey Rublev doet in februari volgend jaar mee aan het ABN AMRO Open. De Russische nummer acht van de wereld jaagt in Rotterdam op zijn tweede titel.

Het wordt voor de 25-jarige Rublev de vijfde keer dat hij in actie komt op het ABN AMRO Open. Zijn beste deelname was in 2021, toen hij in de finale won van Márton Fucsovics. Eerder dit jaar bereikte hij de halve finale, waarin toernooiwinnaar Félix Auger-Aliassime te sterk bleek.

"Rublev won misschien wel de bizarste editie in onze vijftigjarige historie", vertelt toernooidirecteur Richard Krajicek. "In 2021 mochten we geen publiek verwelkomen, waardoor hij de titel in vrijwel totale stilte op zijn naam schreef. Ik denk dat hij er, net als ik, naar uitkijkt dat hij het nog eens kan overdoen in een vol Rotterdam Ahoy."

Rublev is na Stéfanos Tsitsipás (ATP-4), Auger-Aliassime (ATP-6) en Daniil Medvedev (ATP-7) al de vierde top 10-speler die zijn komst naar Rotterdam Ahoy heeft aangekondigd. De Nederlandse inbreng bestaat uit Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven.

"Het veld krijgt steeds meer vorm", zegt Krajicek. "We verwachten de komende weken nog een aantal toezeggingen te krijgen. Het is mooi om te zien dat de winnaars van de laatste twee jaar in ieder geval weer van de partij zijn."

De vijftigste editie van het ABN AMRO-toernooi begint op 11 februari. De finale in Ahoy vindt plaats op 19 februari.

Andrey Rublev won de ABN AMRO Open in de tijd van mondkapjes en anderhalve meter afstand. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen