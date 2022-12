Djokovic speelt bij terugkeer op Australische bodem eerst toernooi in Adelaide

Delen via E-mail

Novak Djokovic speelt volgende maand in aanloop naar de Australian Open het ATP-toernooi van Adelaide. Het wordt zijn eerste toernooi op Australische bodem na zijn uitzetting in januari.

De voormalige nummer één van de wereld en 21-voudig Grand Slam-winnaar moest dit jaar aan de vooravond van de Australian Open het land uit, omdat hij zich niet had laten inenten tegen COVID-19. Dat gebeurde na een aantal rechtszaken.

De regels in Australië zijn inmiddels versoepeld. Er is geen vaccinatieplicht meer voor bezoekers en de minister van Immigratie heeft de 35-jarige Djokovic inmiddels een visum gegund.

Het toernooi in Adelaide begint op 1 januari. Djokovic is niet de enige topspeler in het deelnemersveld. Ook Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev en Andrey Rublev doen mee aan het toernooi.