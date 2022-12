Griekspoor breekt na succesvolle jaren met coach Sluiter: 'Zaten niet op één lijn'

Tallon Griekspoor heeft de samenwerking met coach Raemon Sluiter per direct beëindigd. De nummer twee van Nederland en de coach zaten kort voor de start van het seizoen niet meer op één lijn.

"Ik heb een mooie tijd gehad met Raemon", vertelt de 26-jarige Griekspoor in de podcast De Tennistafel. "We hebben bijna twee jaar samengewerkt en mooie dingen bereikt. Het is nu alleen tijd voor een nieuwe uitdaging."

Sluiter was bijna twee jaar lang de coach van Griekspoor, die zich in die tijd in de top honderd van de ATP-ranglijst speelde. De nummer 96 van de wereld geeft aan dat hij en de coach niet altijd op één lijn zaten over de manier van spelen.

Volgens Griekspoor komt de beslissing niet alleen van zijn kant. "Ik denk dat we dit beiden in ons hoofd hadden. We hebben anderhalve week geleden goed gesproken over het komende jaar en hoe we het wilden aanpakken."

"Het heeft helaas iets korter geduurd dan gepland. Na één trainingsweek hebben we besloten om het te beëindigen, omdat er te veel meningsverschillen zijn. We denken toch te verschillend over bepaalde dingen."

Coach Raemon Sluiter op de tribune. Foto: Getty Images

Griekspoor zonder coach naar Australië

De timing van de breuk is niet ideaal, omdat Griekspoor zich momenteel voorbereidt op de start van het seizoen. Griekspoor werkt naast Sluiter ook samen met trainer Dennis Schenk. Die is ingevlogen om de trainingen op zich te nemen.

"De planning was dat Raemon zou meegaan naar Australië. Dat valt weg", zegt Griekspoor. "We gaan kijken in hoeverre Dennis het kan oppakken en we gaan kijken naar een nieuwe coach. Het geeft stof tot nadenken de komende dagen. Ik weet het zelf ook nog niet."

Het nieuwe tennisseizoen begint in januari in Australië. Het eerste Grand Slam-toernooi is traditiegetrouw de Australian Open, die op 17 januari van start gaat.

Eerder

Aanbevolen artikelen