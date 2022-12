Hopman Cup keert na vier jaar afwezigheid terug op tenniskalender

De Hopman Cup keert vanaf volgend jaar terug op de tenniskalender. Het prestigieuze toernooi voor gemengde landenteams werd in 2019 voor het laatst gespeeld.

De Hopman Cup stond sinds 1989 altijd in de eerste week van het jaar in Australië op het programma, maar dat is nu anders. Het toernooi, georganiseerd door de internationale tennisbond ITF, wordt in 2023 tussen 19 en 23 juli in het Franse Nice afgewerkt. Dat is slechts drie dagen na de finale van Wimbledon.