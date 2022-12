Beroemde tenniscoach Bollettieri op 91-jarige leeftijd overleden

De beroemde tenniscoach Nick Bollettieri is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse tennissers die hij onder zijn hoede had, onder wie Tommy Haas en Sabine Lisicki, op sociale media.

Er waren al langer zorgen over de gezondheidssituatie van Bollettieri. Zijn overlijden werd in november al gemeld, maar dat werd toen door hemzelf ontkend. Op dat moment was al wel duidelijk dat de Amerikaan niet lang meer te leven had.

Bollettieri was in zijn loopbaan coach van onder anderen Grand Slam-winnaars Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles en Mary Pierce. Hij maakte naam met de Nick Bollettieri Tennis Academy (NBTA), die hij in 1978 in Florida opzette.

De kostschool, die later de naam IMG Academy kreeg, was de eerste in zijn soort en kreeg wereldwijd navolging in het tennis en in andere sporten.

Naast NBTA-studenten Agassi, Courier, Seles en Pierce werkte Bollettieri tijdens zijn loopbaan samen met toppers als Venus en Serena Williams, Martina Hingis en Maria Sharapova. Bollettieri werd in 2014 opgenomen in de International Tennis Hall of Fame.

"Je hebt zo veel kinderen een plek gegeven om te werken aan hun droom", schrijft de Duitse Lisicki op Twitter bij een foto met Bollettieri. "Je steunde ze met je kennis en het geloof dat alles mogelijk is. Ik had het geluk dat ik een van hen kon zijn. Je hebt het tennis gevormd. Je gaat heel erg gemist worden."

