Tennisveteraan Verdasco twee maanden geschorst na gebruik verboden middel

Tennisser Fernando Verdasco is woensdag voor twee maanden geschorst vanwege het gebruik van een verboden middel. De voormalige nummer zeven van de wereld testte in februari tijdens een toernooi in Rio de Janeiro positief op het gebruik van methylphenidate, beter bekend als ritalin.

Verdasco, tegenwoordig de nummer 125 van de wereldranglijst, gebruikte het middel naar eigen zeggen als medicatie tegen ADHD. De 39-jarige Spanjaard had van zijn arts toestemming gekregen voor het gebruik van het medicijn, maar was vergeten zijn medische vrijstelling op tijd te verlengen.

De integriteitscommissie van de internationale tennisbond erkent dat Verdasco niet de intentie had om vals te spelen. Daarom wordt hij niet voor twee jaar, maar voor slechts twee maanden geschorst.

Verdasco heeft de straf geaccepteerd. Omdat de tennisser al enkele weken geschorst was, mag hij vanaf 8 januari weer wedstrijden spelen.

Zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi leverde Verdasco op de Australian Open van 2009. Hij verloor toen in de halve finales van zijn landgenoot Rafael Nadal. In 2009 en 2010 haalde hij de kwartfinales van de US Open. Verdasco maakte ook drie keer deel uit van de Spaanse ploeg die de Davis Cup won.

