Tennissers Canada kloppen Australië en winnen Davis Cup voor eerste keer

De tennissers van Canada hebben zondag voor het eerst in de historie de Davis Cup gewonnen. De formatie van kopman Félix Auger-Aliassime rekende in Malága af met Australië, dat in de kwartfinales nog te sterk was voor Nederland.

Denis Shapovalov leidde Canada de weg in de finale door Thanasi Kokkinakis in twee sets te verslaan: 6-2 en 6-4. De 23-jarige Shapovalov (ATP-18) ging effectiever met zijn breakpoints af en sloeg achttien winners meer dan zijn Australische opponent, de nummer 95 van de wereld.

De finale werd beslist door Auger-Aliassime, die Alex de Minaur in de tweede enkelpartij met 6-3 en 6-4 klopte. Het ging niet van harte bij de Canadese nummer zes van de wereld. Hij kreeg liefst acht breakpoints tegen, maar sloeg ze allemaal weg. De Minaur sloeg slechts vier onnodige fouten, maar noteerde ook maar zes winners.

Canada, naast Auger-Aliassime en Shapovalov bestaande uit Vasek Pospisil, Alexis Galarneau en Gabriel Diallo, stond voor de tweede keer in de finale van de Davis Cup. In 2019 werd de eindstrijd van het prestigieuze landentoernooi verloren van het Spanje van Rafael Nadal.

Denis Shapovalov won de eerste partij van de dag van Thanasi Kokkinakis. Foto: Getty Images

Nederland werd in kwartfinales uitgeschakeld

Overigens ging een B-formatie van Canada eerder dit jaar in de kwalificatie voor de Davis Cup Finals onderuit tegen Nederland. De Canadezen mochten met een wildcard alsnog meedoen aan de groepsfase, die in september werd afgewerkt.

Nederland deed deze week ook mee aan de knock-outfase van de Davis Cup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis verloor dinsdag in de kwartfinales na twee driesetters van Australië. De Australiërs rekenden in de halve finales verrassend af met Kroatië en stonden voor het eerst sinds 2003 in de Davis Cup-finale.

De Davis Cup werd vorig jaar gewonnen door Rusland. De formatie van wereldtoppers Daniil Medvedev en Andrey Rublev mocht dit jaar vanwege de oorlog in Oekraïne niet meedoen.

