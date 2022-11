Nederlandse tennissers treffen Slowakije in strijd om plek in Davis Cup Finals

De Nederlandse tennissers nemen het in februari volgend jaar in de Davis Cup Qualifiers op tegen Slowakije, zo heeft de loting zondag uitgewezen. De ploeg van captain Paul Haarhuis speelt een thuiswedstrijd.

Slowakije heeft met Alex Molcan één speler in de top honderd van de wereldranglijst staan. De 24-jarige Molcan is de mondiale nummer 50. De beste dubbelspeler van de Slowaken is Filip Polásek, de nummer 89 van de wereld.

Het Nederlandse team bestaat uit Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Van de Zandschulp (ATP-35) is op dit moment de hoogstgeplaatste Nederlandse speler in het enkelspel. Koolhof is de gedeelde nummer één van de wereld in het dubbelspel.

"Het is altijd fijn om in eigen land te spelen", zegt captain Haarhuis. "De support van de fans is in deze landencompetitie heel erg belangrijk. Slowakije is een pittige tegenstander, maar toch denk ik dat wij licht favoriet zijn."

Botic van de Zandschulp verloor vrijdag van Alex de Minaur in de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Foto: AFP

Nederland eindigde dit jaar in kwartfinales van Finals

De kwalificatiewedstrijden worden op 3 en 4 februari of op 4 en 5 februari afgewerkt. Dat is een week voor het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Het is nog niet bekend waar en op welke ondergrond Nederland en Slowakije tegen elkaar spelen. Vaak wordt Sportcampus Zuiderpark in Den Haag gebruikt als strijdtoneel.

In de Qualifiers kan een ticket worden veroverd voor de Davis Cup Finals, waar Nederland dit jaar hoge ogen gooide. De tennissers eindigden in de groepsfase knap bovenaan in een groep met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan.

In de kwartfinales was Australië deze week door twee gewonnen driesetters te sterk voor de formatie van Haarhuis. De Australiërs schopten het door een zege op Kroatië tot de finale, waarin zondag Canada wacht.

Loting Davis Cup Qualifiers Nederland-Slowakije

Kroatië-Oostenrijk

Hongarije-Frankrijk

Oezbekistan-Verenigde Staten

Duitsland-Zwitserland

Colombia-Groot-Brittannië

Noorwegen-Servië

Chili-Kazachstan

Zuid-Korea-België

Zweden-Bosnië en Herzegovina

Finland-Argentinië

Portugal-Tsjechië

