Bertens wordt vaste assistent-coach bij tennissters en gaat ook talenten bijstaan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kiki Bertens gaat permanent de rol van assistent-coach vervullen bij de Nederlandse tennissters. De voormalige topspeelster gaat daarnaast talenten begeleiden bij de nationale bond KNLTB.

De dertigjarige Bertens voegde zich onlangs al bij de Nederlandse tennissters als assistent van teamcaptain Elise Tamaëla. Ze reisde met het team mee voor de ontmoeting met Frankrijk in de Billie Jean King Cup.

Het was voor de voormalige nummer vier van de wereld haar eerste klus in het proftennis sinds ze eind 2021 stopte als tennisster en even afstand van de sport nam. Ze beviel begin dit jaar van een zoon.