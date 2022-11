Griekspoor spreekt van pijnlijkste nederlaag in loopbaan na domper op Davis Cup

De teleurstelling bij de Nederlandse tennisploeg is groot na de 2-0-nederlaag tegen Australië in de kwartfinales van de Davis Cup. Vooral Tallon Griekspoor, die dinsdag in het eerste duel van Jordan Thompson verloor, neemt het zichzelf zeer kwalijk.

Griekspoor was in het Spaanse Málaga lange tijd de betere speler, maar moest toch in drie sets (6-4, 5-7 en 3-6) zijn meerdere erkennen in Thompson. De Nederlander kreeg in de hele wedstrijd liefst dertien breakpoints, maar benutte er maar twee.

"Ik had hem twee sets lang over mijn knie liggen, maar ik heb hem niet de genadeklap kunnen geven", zei Griekspoor in gesprek met het ANP. "Ik had mezelf moeten belonen met een overwinning in twee sets. Als je zoveel breakpoints krijgt, moet je er eentje van benutten. Maar er stond zoveel druk en spanning op deze wedstrijd."

Volgens de 26-jarige Griekspoor is de nederlaag typerend voor zijn tennisseizoen. "Dit jaar heb ik veel wedstrijden heel close verloren. Ik zag dit als de eerste week van het nieuwe seizoen, maar ik denk dat ik hem bij het oude jaar laat."

Griekspoor, afgezakt naar de 96e positie op de wereldranglijst, kreeg in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena steun van zo'n driehonderd meegereisde fans. De mondiale nummer 84 Thompson moest het zonder luidruchtige supporters stellen.

"Dit was waarschijnlijk de beste atmosfeer waarin ik ooit heb gespeeld. Ze hebben me geen moment in de steek gelaten. Dat maakt deze nederlaag nog pijnlijker. Als je nou met 6-4 en 6-4 verliest, dan kun je er ergens nog vrede mee hebben. Maar deze doet pijn. Het is de pijnlijkste uit mijn loopbaan", aldus Griekspoor.

De frustratie was duidelijk zichtbaar bij Tallon Griekspoor tijdens zijn wedstrijd tegen Jordan Thompson. Foto: Getty Images

Haarhuis: 'Ik vertrek met een zuur gevoel'

Door de nederlaag van Griekspoor moest Botic van de Zandschulp van Alex de Minaur winnen om een beslissende dubbelpartij af te dwingen. De Veenendaler speelde sterk en pakte de eerste set, maar net als Griekspoor liet hij legio breakpoints liggen. De Minaur was effectiever en zegevierde: 7-5, 3-6 en 4-6.

"Ik pakte in de derde set mijn kansen niet en kort daarna pakte hij ze wel, zoals het vaak werkt in tennis", zei Van de Zandschulp. "Ik moest deze wedstrijd winnen om in de ontmoeting te blijven en hij hoefde niet per se. Hij kon daardoor wat vrijer spelen. Uiteindelijk viel het net zijn kant op."

Teamcaptain Paul Haarhuis vindt het pijnlijk dat de op voorhand kansrijke ontmoeting met Australië in een deceptie is geëindigd. "We kwamen hier om te strijden, maar helaas is het niet eens tot een dubbelspel gekomen. Al met al vertrek ik hier toch met een zuur gevoel en ik denk dat dat voor het hele team geldt."

Alleen het optreden van Van de Zandschulp was volgens Haarhuis een lichtpuntje. "Als coach heb ik echt zitten genieten van het hoge niveau. Als Botic wekelijks op de mat kan leggen wat hij in de Davis Cup heeft laten zien, dan hebben we de hoogste ranking van hem nog niet gezien."

Australië kan zich door de zege op Nederland voorbereiden op de kwartfinales. Daarin neemt de ploeg van captain Lleyton Hewitt het op tegen Spanje of Kroatië. De finale van het landentoernooi is zondag.

Botic van de Zandschulp ging ten onder tegen Alex de Minaur, waardoor Nederland de ontmoeting met Australië verloor. Foto: AP

