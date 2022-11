Nederland op achterstand tegen Australië in Davis Cup door nederlaag Griekspoor

Tallon Griekspoor heeft dinsdag in Málaga verloren van Jordan Thompson (4-6, 7-5 en 6-3) in de ontmoeting tussen Nederland en Australië in de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Daardoor kijkt het team van captain Paul Haarhuis tegen een 1-0-achterstand aan. Twee punten zijn genoeg voor de winst.

De 26-jarige Griekspoor ging matig van start in zijn partij tegen Thompson. De Nederlandse nummer 96 van de wereld leverde direct zijn service in, maar wist zijn tegenstander in de daaropvolgende game terug te breken. Bij een 2-3 stand won Griekspoor opnieuw een opslaggame van Thompson en liep hij uit naar setwinst.

In het tweede bedrijf waren de spelers zeer aan elkaar gewaagd. Sommige games duurden bijzonder lang en werden pas na meermaals deuce beslist. Bij een 5-6-stand was Griekspoor de eerste die zijn service inleverde, waardoor de 28-jarige Thompson langszij kwam.

Er was een derde set nodig en daarin gaven beide spelers elkaar weinig toe. Op de beslissende punten was nummer 84 van de wereld Thompson net wat scherper. Hij brak één opslaggame van Griekspoor en zette het Australië van teamcaptain Lleyton Hewitt vervolgens op een 1-0-voorsprong.

Tallon Griekspoor verloor zijn enkelpartij in drie sets. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp in tweede enkelspel

Later op de dag komt Botic van de Zandschulp namens Nederland de baan op. Als de 27-jarige Veenendaler zijn enkelspel verliest van Alex de Minaur, is Nederland uitgeschakeld en verzekert Australië zich van een plek in de halve finales. Daarin is Spanje of Kroatië de tegenstander.

Bij een overwinning van Van de Zandschulp moet een dubbelspel 's avonds de beslissing brengen. Namens Nederland nemen dan Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop het op tegen Max Purcell en Matthew Ebden, die dit jaar Wimbledon op hun naam schreven. Bij Australiër is wereldtopper Nick Kyrgios afwezig. Hij geniet van een rustperiode.

Nederland had de knock-outfase van de Davis Cup Finals in de Spaanse stad bereikt door in een groep met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan verrassend als eerste te eindigen. De eventuele halve eindstrijd van Nederland staat donderdag op het programma. Zondag is de finale van de Davis Cup Finals.

