Nederland klaar in Davis Cup door nederlagen Van de Zandschulp en Griekspoor

Nederland is er dinsdag in Málaga niet in geslaagd de halve finales van de Davis Cup Finals te bereiken. Het team van captain Paul Haarhuis verloor van Australië door nederlagen in het enkelspel van Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

Doordat Griekspoor eerder op de avond had verloren van Jordan Thompson (4-6, 7-5 en 6-3), wist Van de Zandschulp dat hij de kansen van Nederland alleen met een overwinning levend zou houden. De Veenendaler ging daarentegen onderuit in een spannende wedstrijd tegen Alex de Minaur: 5-7, 6-3 en 6-4.

Nederland kijkt door de twee verliespartijen tegen een onoverbrugbare 2-0-achterstand aan in de kwartfinale tegen het Australië van captain Lleyton Hewitt. Daarom werd besloten het dubbelspel, dat later op de avond gepland stond, niet meer af te werken.

Nederland had de knock-outfase van de Davis Cup Finals in de Spaanse stad bereikt door in een groep met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan verrassend als eerste te eindigen. Australië neemt het donderdag in de halve finales op tegen Spanje of Kroatië. De finale is zondag.

Griekspoor en Van de Zandschulp winnen allebei eerste set

Beide Nederlanders waren verre van kansloos in hun enkelspelen. De 26-jarige Griekspoor (ATP-96) won de eerste set van Thompson en had in het tweede bedrijf voldoende kansen om de zege over de streep te trekken. Toch draaide de Australische nummer 84 van de wereld de partij om.

Ook Van de Zandschulp won de eerste set in zijn wedstrijd tegen De Minaur. De 27-jarige Veenendaler, nummer 35 van de wereld, leverde direct daarop zijn servicegame in en liep daarna wat achter de feiten aan. De Minaur (ATP-25) sloeg toe op zijn eerste matchpoint.

Als Van de Zandschulp de stand tussen Nederland en Australië gelijk had getrokken, was de beslissing later op de avond gevallen in het dubbelspel. Daarin waren specialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop namens Nederland op de baan gekomen, maar dat was dus niet meer nodig.

