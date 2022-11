Van de Zandschulp en Van Rijthoven doen mee aan ABN AMRO-toernooi

Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven doen in februari mee aan het ABN AMRO Open. Voor Van Rijthoven is het de eerste keer dat hij deel uitmaakt van het hoofdschema in Rotterdam.

De 27-jarige Van de Zandschulp deed twee keer eerder mee aan het ABN AMRO-toernooi. De kopman van het Nederlandse tennis werd in 2021 in de eerste ronde uitgeschakeld en strandde begin dit jaar in de tweede ronde.

Toernooidirecteur Richard Krajicek denkt dat Van de Zandschulp in 2023 "zomaar voor een verrassing kan zorgen". De nummer 35 van de wereld haalde dit jaar op het graveltoernooi in München voor het eerst de finale van een ATP-toernooi in het enkelspel. Hij moest in de finale tegen de Deen Holger Rune opgeven.

Van Rijthoven deed vier keer mee aan de kwalificaties voor het ABN AMRO-toernooi, maar redde het nooit tot het hoofdschema. De nummer 115 van de wereld kende dit jaar zijn grote doorbraak door het grastoernooi in Rosmalen te winnen. Op Wimbledon schopte hij het vervolgens tot de vierde ronde.

"Het is fijn dat het er na veel blessureleed eindelijk uitkomt", zegt Krajicek over de ontwikkeling van Van Rijthoven. "In Ahoy zal hij ook met de betere spelers mee kunnen doen. Hardcourt ligt hem goed. Afgelopen jaar was hij al dichtbij in de kwalificatie, het is hoog tijd dat we hem in het hoofdtoernooi in actie zien."

De vijftigste editie van het ABN AMRO-toernooi wordt van 11 tot en met 19 februari gehouden in Ahoy. Eerder werden wereldtoppers Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en titelverdediger Félix Auger-Aliassime gestrikt.

