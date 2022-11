Winst op ATP Finals zorgt na moeizaam seizoen voor opluchting bij Djokovic

De eindzege op de ATP Finals zorgt voor opluchting bij Novak Djokovic. De Servische nummer vijf van de wereld ziet de winst in Turijn als beloning van zijn veerkracht. Die had hij naar eigen zeggen nodig na de conflicten vanwege zijn vaccinatiestatus.

"Zeker gezien de omstandigheden dit seizoen rond onder meer de Australian Open ben ik enorm opgelucht dat ik hier nu sta", zei Djokovic na zijn overwinning op Casper Ruud in de finale van het eindjaarstoernooi (7-5 en 6-3).

Djokovic klimt mede dankzij de zege in Turijn drie plekken op de ATP-ranglijst en eindigt na een moeizaam jaar op de vijfde plek. De Serviër leverde dit jaar veel punten in, omdat hij door zijn weigering zich te laten vaccineren tegen COVID-19 de Australian Open en de US Open miste.

"Het missen van de Australian Open en de US Open had natuurlijk veel effect op mijn jaar", vertelde Djokovic. "De eerste paar maanden kon ik daardoor moeilijk in mijn spel komen. Het was lastig om ook mentaal weer op het niveau te komen dat in mijn ogen nodig is."

Novak Djokovic met zijn manager Edoardo Artaldi. Foto: AFP

Djokovic denkt voorlopig niet aan stoppen

Het betekende voor Novak Djokovic zijn zesde eindzege op de ATP Finals. Hij evenaart daarmee het aantal van recordhouder Roger Federer, die onlangs stopte als proftennisser. De honger naar nog meer titels is bij Djokovic nog lang niet gestild.

"Mijn ambities zijn nog enorm hoog. Ik ben gemotiveerd, ik zit goed in mijn vel en zorg goed voor mijn lichaam. Zolang ik het vuur in me voel branden, zal ik er alles aan doen om tegen de jeugd te strijden en de grootste trofeeën te veroveren", zei de 35-jarige winnaar van 21 Grand Slam-titels.

Naast de ATP Finals won Djokovic dit seizoen vier titels. De Serviër was eerder dit jaar de beste op Wimbledon en de ATP-toernooien in Rome, Astana en Tel Aviv.

