Djokovic verovert zijn zesde titel op ATP Finals en evenaart record Federer

Novak Djokovic heeft zondag voor de zesde keer in zijn carrière de ATP Finals op zijn naam geschreven. De Serviër was in de finale in Turijn te sterk voor Casper Ruud en is nu samen met Roger Federer recordhouder.

De 35-jarige Djokovic zette de twaalf jaar jongere Ruud in twee sets opzij: 7-5 en 6-3. Onder toeziend oog van onder anderen Zlatan Ibrahimovic besliste hij de partij op het Italiaanse hardcourt na zo'n anderhalf uur op zijn eerste matchpoint.

Djokovic schreef het prestigieuze eindejaarstoernooi in 2015 voor het laatst op zijn naam. Eerder was de 21-voudig Grand Slam-winnaar de sterkste in 2008, 2012, 2013 en 2014.

Met zijn zesde titel komt Djokovic op gelijke hoogte met Federer. De in september gestopte Zwitser won de ATP Finals in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011.

Novak Djokovic versloeg Casper Ruud in twee sets. Foto: Reuters

Djokovic verovert vijfde titel van seizoen

Ruud had in drie eerdere ontmoetingen met Djokovic geen set gewonnen, maar was daar nu dichtbij. In het eerste bedrijf hield de Noor tot 5-5 gelijke tred. Door een gelukkige netbal kwam Djokovic op setpunt en sloeg hij toe.

Daarmee was het verzet van Ruud gebroken. De mondiale nummer vier leverde al snel zijn service in en slaagde er niet meer in om die break achterstand weg te werken. Djokovic kwam niet meer in de problemen op eigen service en maakte het karwei simpel af.

Voor Djokovic betekende het zijn vijfde titel van dit seizoen. De nummer acht van de wereld, die dit jaar meerdere toernooien miste omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19, won eerder Wimbledon en de toernooien in Rome, Astana en Tel Aviv.

Ruud haalde dit jaar de finales van Roland Garros en de US Open, die hij beide verloor. Hij schreef de toernooien in Buenos Aires, Gstaad en Genève op zijn naam.

