Mondiale nummer één Koolhof grijpt naast finaleplek op ATP Finals

Wesley Koolhof is er zaterdag met Neal Skupski niet in geslaagd om een finaleplek te bemachtigen bij de ATP Finals. De Nederlander ging met zijn Britse dubbelpartner onderuit tegen Rajeev Ram en Joe Salisbury: 7-6 (7) en 6-4.

Koolhof en Skupski kwamen in de tiebreak van de eerste set knap terug van een 5-0-achterstand, maar moesten de openingsset alsnog laten aan hun Amerikaans-Britse tegenstanders. In de tweede set werden Koolhof en Skupski al in de eerste game gebroken, waarna zij niet meer in staat waren om hun achterstand goed te maken.