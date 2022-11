Djokovic is nog één zege verwijderd van zijn zesde titel op ATP Finals

Novak Djokovic heeft zaterdag voor de achtste keer in zijn loopbaan en voor het eerst sinds 2016 de finale van de ATP Finals bereikt. De 21-voudig Grand Slam-winnaar was in Turijn in de halve eindstrijd te sterk voor Taylor Fritz: 7-6 (5) en 7-6 (6).

Djokovic verloor nog nooit van zijn Amerikaanse opponent en was nu ook te sterk, al nam Fritz in de tweede set wel een break voorsprong. Die gaf hij uit handen, waarna Djokovic in de tiebreak op zijn tweede matchpoint toesloeg.

De tegenstander van Djokovic in de finale komt uit de partij tussen Casper Ruud en Andrey Rublev. De nummers vier en zeven van de wereld treffen elkaar later op zaterdag.

Van de zeven eerdere finales die Djokovic op de ATP Finals speelde, won hij er vijf. De 35-jarige Serviër schreef het prestigieuze eindejaarstoernooi in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015 op zijn naam.

Zes jaar geleden stond Djokovic voor het laatst in de eindstrijd. Destijds verloor hij van Alexander Zverev, die ook vorig jaar de beste was op de ATP Finals.

Koolhof loopt finaleplek mis in dubbelspel

Wesley Koolhof slaagde er zaterdag met Neal Skupski niet in om een finaleplek te bemachtigen. De Nederlander ging met zijn Britse dubbelpartner onderuit tegen Rajeev Ram en Joe Salisbury: 7-6 (7) en 6-4.

Koolhof en Skupski kwamen in de tiebreak van de eerste set knap terug van een 5-0-achterstand, maar moesten de openingsset alsnog laten aan hun Amerikaans-Britse tegenstanders. In de tweede set werden Koolhof en Skupski al in de eerste game gebroken, waarna ze niet meer in staat waren om hun achterstand goed te maken.

Daarmee kwam het toernooi voor Koolhof en Skupski ten einde. Het koppel weet sinds donderdag dat het dit jaar als nummer één van de wereld zou gaan afsluiten. De twee vormen sinds begin dit jaar een duo.

In de eindstrijd nemen Ram en Salisbury het op tegen Nikola Mektic en Mate Pavic of tegen Lloyd Glasspool en Harri Heliövaara. De halve finale tussen die twee koppels staat later op zaterdag op het programma.

