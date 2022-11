Koolhof en dubbelpartner in wachtkamer na nieuwe zege op ATP Finals

Wesley Koolhof en zijn dubbelpartner Neal Skupski hebben vrijdag hun tweede overwinning geboekt in de groepsfase van de ATP Finals. Het tennisduo was op het prestigieuze eindejaarstoernooi in Turijn te sterk voor Ivan Dodig en Austin Krajicek.

In de beslissende tiebreak sloegen Koolhof en Skupski toe op hun vierde matchpoint. Na bijna een uur en drie kwartier stond er 7-5, 4-6 en 10-6 op het scorebord. Ze moeten nu afwachten of hun overwinning genoeg is voor een halvefinaleplek.

De partij in stadion Pala Alpitour was voor Koolhof en zijn Britse dubbelpartner het laatste groepsduel. Ze wonnen twee wedstrijden en verloren er een. Daarmee staan ze op de tweede plaats.

De eerste twee koppels van beide poules op de ATP Finals gaan naar de halve finales. Als Thanasi Kokkinakis en Nick Kyrgios later op de dag van koplopers Nikola Metic en Mate Pavic winnen, gaan die twee duo's door.

De 33-jarige Koolhof en zijn een jaar jongere dubbelpartner beleven een succesvol jaar, waarin ze al zeven titels veroverden. Samen voeren ze de wereldranglijst aan.

Koolhof, die de ATP Finals twee jaar geleden won met Mektic aan zijn zijde, doet volgende week met Nederland mee aan de Davis Cup Finals. In de kwartfinales van dat toernooi is Australië de tegenstander in Málaga.

