Oud-winnaar Rojer al vroeg uitgeschakeld in dubbelspel op ATP Finals

Jean-Julien Rojer is er met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador niet in geslaagd de halve finales te bereiken op de ATP Finals. Het duo verloor via een beslissende matchtiebreak van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 3-6, 7-6 (4) en 10-5.

De 41-jarige Rojer, die in 2015 de ATP Finals al eens won, en Arévalo mochten geen set verliezen om de halve finales nog te kunnen bereiken. Ze eindigen door het verlies op de derde plek in de poule. De Amerikaan en de Brit gaan wel naar de laatste vier op het eindejaarstoernooi.

De Nederlander en Salvadoraan verloren hun eerste groepswedstrijd van de debutanten Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool. Dinsdag had het duo drie sets nodig om de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos te verslaan.

Naast Rojer is met Wesley Koolhof nog een Nederlander actief in het dubbelspel op de ATP Finals. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski staat hij tweede in zijn poule. Ze spelen vrijdag hun laatste groepswedstrijd. Koolhof won het eindejaarstoernooi twee jaar geleden.

In het enkelspel strijden Félix Auger-Aliassime en Taylor Fritz donderdagavond in een onderlinge strijd om een plek in de halve finales van de ATP Finals. Beide tennissers hebben na twee wedstrijden één keer gewonnen in groep groen.

Rafael Nadal is al uitgeschakeld. De 22-voudig Grand Slam-winnaar won zijn laatste partij van Casper Ruud: 7-5 en 7-5. Nog nooit in zijn lange carrière wist de 36-jarige Nadal de ATP Finals op zijn naam te schrijven.

