Fritz verslaat Auger-Aliassime en treft Djokovic in halve finales ATP Finals

Taylor Fritz heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals in Turijn. De 25-jarige Amerikaan versloeg groepsgenoot Félix Auger-Aliassime in drie sets: 7-6 (4), 6-7 (5) en 6-2. Fritz treft in de halve eindstrijd Novak Djokovic, de winnaar van de andere groep.

Fritz en Auger-Aliassime hadden eerder hun partij tegen Rafael Nadal gewonnen, maar moesten het hoofd buigen tegen Casper Ruud. De tennissers moesten in een onderling duel uitmaken wie zich net als Ruud en Djokovic bij de laatste vier mocht melden.

Zowel in de eerste als tweede set behielden Fritz en Auger-Aliassime telkens hun servicegame, waardoor er twee tiebreaks aan te pas moesten komen. In de eerste set was Fritz de sterkste in de tiebreak, maar in het tweede bedrijf moest hij na een dubbele fout zijn meerdere erkennen in de Canadese nummer zes van de wereld.

In de derde set kreeg Fritz op 3-2 zijn eerste breakpoints van de wedstrijd. Op de vierde sloeg hij toe en liep uit naar 4-2. Twee games later verzilverde de mondiale nummer negen meteen zijn eerste matchpoint tegen Auger-Aliassime.

Eindstand (groene groep) 1. Casper Ruud 3-2 (+1)

2. Taylor Fritz 3-2 (+2)

3. Félix Auger-Aliassime 3-1 (-1)

4. Rafael Nadal 3-1 (-2)

Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo konden niet winnen van Rajeev Ram en Joe Salisbury. Foto: Getty Images

Oud-winnaar Rojer uitgeschakeld in dubbelspel

Jean-Julien Rojer is met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uitgeschakeld op de ATP Finals door een nederlaag tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 3-6, 7-6 (4) en 10-5.

De 41-jarige Rojer, die in 2015 de ATP Finals al eens won, en Arévalo mochten geen set verliezen om de halve finales nog te kunnen bereiken. Ze eindigen door het verlies op de derde plek in de poule. De Amerikaan en de Brit gaan wel naar de laatste vier op het eindejaarstoernooi.

De Nederlander en Salvadoraan verloren hun eerste groepswedstrijd van de debutanten Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool. Dinsdag had het duo drie sets nodig om de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos te verslaan.

Naast Rojer is met Wesley Koolhof nog een Nederlander actief in het dubbelspel op de ATP Finals. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski staat hij tweede in zijn poule. Ze spelen vrijdag hun laatste groepswedstrijd. Koolhof won het eindejaarstoernooi twee jaar geleden.

