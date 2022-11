Wimbledon past kledingvoorschrift voor tennissters aan om angst voor menstruatie

De organisatie van Wimbledon gaat de strikte voorschriften voor het dragen van witte kleding versoepelen. Tennissters mogen vanaf volgend jaar tijdens hun partijen ook donkere onderkleding dragen, zodat ze tijdens hun menstruatie mogelijk minder angst voelen.

De organisatie van Wimbledon zegt dat die beslissing is genomen na gesprekken met tennisfederatie WTA, kledingfabrikanten en medische teams over hoe vrouwen het beste kunnen worden ondersteund. Op Wimbledon is het traditie dat iedereen in witte kleding speelt.