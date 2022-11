ATP verhoogt prijzengeld proftennissers met recordbedrag van 36,2 miljoen

Het prijzengeld voor proftennissers in de ATP Tour en de Challengers gaat in 2023 met een recordbedrag van 37,5 miljoen dollar (36,2 miljoen euro) omhoog. De donderdag bekendgemaakte verhoging zorgt voor een totale vergoeding van 217,9 miljoen dollar.

Ook de bonuspot voor de topspelers wordt volgend jaar aanzienlijk bijgevuld. In die pot komt er 9,8 miljoen dollar bij en dat is 85 procent meer dan in 2022. De bonussen worden met name verdeeld in de hoog aangeschreven Masters-toernooien.