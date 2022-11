Djokovic bevestigt terugkeer op Australian Open: 'Beste nieuws dat ik kon krijgen'

Novak Djokovic heeft woensdag bij de ATP Finals in Turijn bevestigd dat hij begin volgend jaar mag meedoen aan de Australian Open. De Serviër werd vorig jaar het land uitgezet, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19.

Normaal gesproken mag je Australië drie jaar niet in als je het land uit bent gezet. Bij goede argumenten zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Verschillende media meldden dinsdag dat Djokovic van de Australische minister van Immigratie een visum krijgt en dat bevestigt de hoofdpersoon nu zelf ook.

"Ik was heel blij toen ik het nieuws hoorde", zei Djokovic na zijn overtuigende overwinning op Andrey Rublev bij de ATP Finals. "Het voelde als een opluchting. Vanwege alles wat ik en de mensen in mijn omgeving hebben moeten doorstaan na wat er dit jaar in Australië is gebeurd. Ik had geen beter nieuws kunnen krijgen."

Australië liet begin dit jaar alleen mensen binnen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19. De 35-jarige Djokovic is vanwege zijn eigen overtuigingen niet ingeënt, maar probeerde met een herstelbewijs vanwege een recente coronabesmetting alsnog mee te kunnen doen aan de Australian Open.

Dat lukte niet, want bij aankomst in Melbourne werd zijn visum afgepakt. Djokovic werd in een quarantainehotel gezet, maar dwong bij de rechter af dat hij toch in Australië kon blijven. De toenmalige minister van Immigratie maakte daarop van zijn speciale bevoegdheid gebruik om 'The Djoker' het land uit te zetten.

Veel mensen protesteerden begin dit jaar in Australië, toen Novak Djokovic het land uit zou worden gezet. Foto: Getty Images

Djokovic wil graag terugkeren in Australië

De soap van begin dit jaar heeft er niet voor gezorgd dat Djokovic nooit meer wil meedoen aan de Australian Open. Met een boycot zou de voormalige nummer één van de wereld zichzelf overigens in de voet schieten, want hij won het Grand Slam-toernooi in Melbourne al negen keer.

Met een tiende titel in 2023 zou Djokovic het Grand Slam-record van Rafael Nadal evenaren. De Spanjaard won tot dusver 22 Grand Slam-toernooien, een meer dan de Serviër en twee meer dan de dit jaar de gestopte Roger Federer. Nadal won de Australian Open vorig jaar.

"De Australian Open is het Grand Slam-toernooi waar ik de meeste successen heb geboekt", zei Djokovic. "Ik heb hier geweldige herinneringen aan, dus natuurlijk wil ik terugkeren. Ik wil daar doen wat ik het beste kan: tennissen. Hopelijk wordt het voor mij een geweldige Australische zomer."

Djokovic liet woensdag in Turijn zien in uitstekende vorm te steken. Hij liet Rublev kansloos (6-4 en 6-1) en plaatste zich voor de halve eindstrijd van de ATP Finals. Djokovic kan het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de zesde keer winnen.

