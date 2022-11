Djokovic overklast Rublev en voegt zich bij laatste vier op ATP Finals

Novak Djokovic heeft zich woensdag met groot machtsvertoon bij de laatste vier van de ATP Finals gevoegd. De huidige nummer acht van de wereld was in Turijn veel te sterk voor de Rus Andrey Rublev: 6-4 en 6-1.

De 35-jarige Djokovic gaf de tien jaar jongere Rublev geen schijn van kans. De Serviër sloeg in de hele wedstrijd slechts zes onnodige fouten en liet geen steken vallen in zijn servicegames. Hij besliste de eerste set met een fraaie returnwinner, tot grote frustratie van de mopperende Rublev.

In de tweede set pakte Djokovic snel een ruime voorsprong. Rublev behield op 0-3 met moeite zijn servicegame, maar dat was ook direct zijn enige game in die set. Djokovic brak de Russische nummer zeven van de wereld op 4-1 nog eens en serveerde de partij na slechts 68 minuten uit.

In zijn eerste groepswedstrijd was Djokovic al zonder setverlies te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-4 en 7-6 (4). Aangezien ook Rublev hem geen set afsnoepte, kan Djokovic een plek in de halve finales niet meer mislopen. Poulegenoten Tsitsipás en Medvedev spelen om 21.00 uur nog tegen elkaar.

In de halve finales wacht Djokovic een duel met een speler uit de andere groep, bestaande uit Casper Ruud, Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime en Rafael Nadal. Alleen Ruud is al zeker van een plek bij de laatste vier. Nadal is al uitgeschakeld.

Djokovic kan de ATP Finals voor de zesde keer op zijn naam schrijven. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won het prestigieuze eindejaarstoernooi al in 2008 én van 2012 tot en met 2015. Mocht Djokovic ook in Turijn zegevieren, dan verovert hij zijn vijfde ATP-titel van het jaar. Hij won al Wimbledon en de toernooien in Rome, Tel Aviv en Astana.

Stand in groep Rood 1. Novak Djokovic 2-2 (4-0)

2. Andrey Rublev 2-1 (2-3)

3. Daniil Medvedev 1-0 (1-2)

4. Stéfanos Tsitsipás 1-0 (0-2)

