Oud-toernooiwinnaar Koolhof onderuit in tweede dubbelpartij op ATP Finals

Het is Wesley Koolhof niet gelukt ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals in Turijn te winnen. De beste dubbelspeler ter wereld verloor met zijn Britse partner Neal Skupski van de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het werd 6-4 en 7-6 (3).

Koolhof won de ATP Finals twee jaar geleden aan de zijde van Mektic. Ondanks winst van het prestigieuze eindejaarstoernooi besloten ze hun samenwerking in 2021 niet voort te zetten.

Vorig jaar kende Koolhof met wisselende partners een minder jaar, maar dit seizoen is hij op dreef en pakte hij samen met Skupski al zeven titels. In Turijn werd een reeks van vijf overwinningen beëindigd.

Koolhof en Skupski begonnen het toernooi maandag met een zege op de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis en spelen in de poulefase ook nog tegen de Amerikaan Austin Krajicek en de Kroaat Ivan Dodig. Ze hebben nog alle kans om door te gaan.

De 33-jarige Koolhof doet volgende week met Nederland mee aan de Davis Cup Finals. Australië is dinsdag in Málaga de tegenstander in de kwartfinales.