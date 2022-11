Uitgeschakelde Nadal weet niet of hij zijn topniveau nog haalt in 2023

Rafael Nadal weet niet zeker of hij volgend jaar de vorm vindt waarin hij dit seizoen onder meer de Australian Open en Roland Garros won. De 22-voudig Grand Slam-winnaar merkte op de ATP Finals dat hij niet zichzelf was.

"Ik moet accepteren dat ik me vanaf nu op 2023 moet richten. Het enige wat ik kan doen, is hard werken om ervoor te zorgen dat ik volgend seizoen weer goed speel", zei Nadal na zijn nederlaag tegen Auger-Aliassime in Turijn.

Toen Nadal werd gevraagd of hij denkt zijn oude niveau nog te halen, was hij eerlijk. "Ik weet niet of ik dat nog ga halen, maar ik ga er in ieder geval alles aan doen", vertelde hij.