Djokovic mag jaar na veelbesproken uitzetting meedoen aan Australian Open

Novak Djokovic mag begin volgend jaar meedoen aan de Australian Open. Verschillende media, waaronder The Guardian en ABC , melden dinsdag dat de Serviër van de Australische regering een visum zal krijgen.

De 35-jarige Djokovic mocht vorig jaar niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19. De 21-voudig Grand Slam-winnaar probeerde het land wel binnen te komen op basis van een herstelbewijs, maar dat werd niet geaccepteerd. Zijn visum werd daarop ingetrokken.

Wat volgde was een lange soap. Djokovic werd in een quarantainehotel geplaatst en zou het land uitgezet worden, maar de rechter oordeelde dat het visum van de Serviër ten onrechte was afgepakt. Minister Alex Hawke van Immigratie maakte daarop van zijn speciale bevoegdheid gebruik om Djokovic alsnog Australië uit te krijgen.

Dat besluit van de toenmalige minister betekende dat Djokovic eigenlijk drie jaar niet meer down-under zou mogen gaan. Andrew Giles, de huidige minister van Immigratie, staat nu dus op het punt dat besluit ongedaan te maken. Australië heeft op dit moment ook geen inreisbeperkingen meer voor ongevaccineerde mensen.

Djokovic bevestigde maandagavond na zijn overwinning op Stéfanos Tsitsipás op de ATP Finals dat zijn advocaten in gesprek zijn met de autoriteiten in Australië. "Maar dat is alles wat ik erover kan zeggen. Er is nog niks officieel."

Door het aanstaande visum gaat Djokovic in januari op voor zijn tiende titel op de Australian Open. De voormalige nummer één van de wereld won het Grand Slam-toernooi in Melbourne in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 én 2021. Vorig jaar schreef Rafael Nadal de Australian Open op zijn naam.

