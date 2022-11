Djokovic begint met winst aan jacht op zesde titel bij ATP Finals

Novak Djokovic is maandag in Turijn met een overwinning zonder setverlies aan de ATP Finals begonnen. De 21-voudig Grand Slam-winnaar was net wat beter dan Stéfanos Tsitsipás.

Na een partij van bijna een uur en drie kwartier stond er 6-4 en 7-6 (4) op het scorebord in het voordeel van Djokovic. De Serviër sloeg in de openingsset op zijn eerste setpunt toe en ook op zijn eerste matchpoint was het direct raak.

Groepsgenoten Daniil Medvedev en Andrey Rublev speelden eerder op maandag in een Russisch onderonsje al tegen elkaar. Medvedev ging verrassend in drie sets onderuit: 7-6 (7), 3-6 en 6-7 (7).

Djokovic schreef de ATP Finals vijf keer op zijn naam: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. In zowel 2016 als 2018 was de Serviër verliezend finalist. Vorig jaar ging Alexander Zverev met de titel aan de haal.

Op de wereldranglijst is Djokovic afgezakt naar de achtste plek. Hij kon dit jaar niet aan alle toernooien meedoen, omdat hij niet is ingeënt tegen COVID-19.

In de andere groep van de ATP Finals hebben alle spelers inmiddels ook één keer gespeeld. Rafael Nadal is daar samen met Félix Auger-Aliassime nog puntloos; ze verloren van respectievelijk Taylor Fritz en Casper Ruud.

