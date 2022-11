Nederlandse tennissters in Billie Jean King Cup kansloos onderuit tegen Frankrijk

De Nederlandse tennissters hebben zaterdag de play-off tegen Frankrijk om een plaats in de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup Finals van volgend jaar verloren. Frankrijk kwam in Boulogne-sur-Mer dankzij een zege van Caroline Garcia op een onoverbrugbare 3-0-voorsprong.

Garcia, de nummer vier van de wereld en afgelopen week nog winnaar van de WTA Finals, was in twee sets te sterk voor Lesley Pattinama-Kerkhove: 6-2 en 6-3. Vooral in het eerste bedrijf ging het hard en was het mede dankzij twee breaks op de opslag van de Nederlandse binnen een half uur klaar.