Tennissters op achterstand in Frankrijk na kansloos verlies Pattinama-Kerkhove

Nederland kijkt op de eerste dag van de ontmoeting met Frankrijk in de Billie Jean King Cup tegen een 1-0-achterstand aan. Lesley Pattinama-Kerkhove ging vrijdag in Boulogne-sur-Mer kansloos onderuit in haar enkelpartij tegen Alizé Cornet: 2-6 en 0-6.

In de eerste set had Lesley Pattinama-Kerkhove, 207e op de wereldranglijst, nog wel wat in te brengen tegen Cornet. In het tweede bedrijf was de Franse nummer 36 van de wereld oppermachtig en pakte de Nederlandse geen enkele game.

Later op de dag neemt Suzan Lamens het op tegen Diane Parry. Aanvankelijk zou Caroline Garcia namens Frankrijk op de baan verschijnen, maar de kersverse winnares van de WTA Finals zegde vanwege vermoeidheid af.

Zaterdag zal Garcia wel in actie komen voor haar enkelpartij tegen Pattinama-Kerkhove, terwijl Lamens gaat spelen tegen Cornet. Mocht het daarna 2-2 staan, dan brengt een dubbelspel de beslissing. Daarvoor zijn Lexie Stevens en Demi Schuurs geselecteerd door captain Elise Tamaëla.

Nederland had eigenlijk het thuisvoordeel, maar omdat geen geschikte locatie gevonden kon worden, mocht Frankrijk de ontmoeting organiseren. Kiki Bertens is een opvallende aanwezige in Boulogne-sur-Mer. De voormalige kopvrouw van het Nederlandse tennis fungeert als assistent van Tamaëla.

De winnaar van het treffen tussen Nederland en Frankrijk plaatst zich voor de kwalificatieronde van volgend jaar. Daarin kan een ticket voor de Billie Jean King Cup Finals verdiend worden.

