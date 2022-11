Tennissters met 2-0 achter in Frankrijk na verlies Pattina-Kerkhove en Lamens

Nederland kijkt op de eerste dag van de ontmoeting met Frankrijk in de Billie Jean King Cup tegen een 2-0-achterstand aan. Lesley Pattinama-Kerkhove ging vrijdag in Boulogne-sur-Mer kansloos onderuit en daarna leed ook Suzan Lamens een nederlaag.

Pattinama-Kerkhove had weinig kans tegen Alizé Cornet: 2-6 en 0-6. In de eerste set had de nummer 207 van de wereldranglijst nog wel wat in te brengen. In het tweede bedrijf was de Franse nummer 36 van de wereld oppermachtig.