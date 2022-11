Verliezend finalist Tsitsipás voor zevende keer naar ABN AMRO Open

Delen via E-mail

Stéfanos Tsitsipás keert in februari terug op het ABN AMRO Open. De finalist van eerder dit jaar is na winnaar Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev de derde topspeler die zijn deelname toezegt.

Het wordt de zevende keer dat de 24-jarige Tsitsipás naar Ahoy komt. Sinds 2017 deed hij elk jaar mee. Bij zijn eerste drie deelnames bleef de Griek in de eerste ronde steken, maar eerder dit jaar haalde hij de finale. Daarin verloor hij van de Canadees Auger-Aliassime.

"Tsitsipás is een typisch voorbeeld van onze aanpak", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "Jonge talentvolle spelers laten spelen en zo een band creëren voor de rest van hun carrière. In het geval van Stéfanos is dat ongelooflijk goed gegaan."