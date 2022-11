Nadal en Djokovic ontlopen elkaar in groepsfase eindejaarstoernooi ATP Finals

Rafael Nadal is bij de ATP Finals ingedeeld in een poule bij Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime en Taylor Fritz, heeft de loting donderdag uitgewezen. Novak Djokovic zit in de andere groep, waardoor de twee tennislegendes elkaar in de poulefase ontlopen. Er is ook geloot voor de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk in de Billie Jean King Cup.

Vijfvoudig winnaar Djokovic speelt in de groepsfase tegen Stéfanos Tsitsipás, Daniil Medvedev en Andrey Rublev. De 35-jarige Serviër ontbrak dit jaar op een aantal toernooien omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19. Daardoor is hij afgezakt naar plek acht op de wereldranglijst. De Griek Tsitsipás is groepshoofd.

De 36-jarige Nadal bezet de tweede plek op de wereldranglijst en voert daarom zijn poule aan. De twee beste tennissers per groep plaatsen zich voor de halve finales van het toernooi, dat dit jaar in Turijn wordt gehouden. Nadal won de ATP Finals nog nooit.

Carlos Alcaraz is de grote afwezige op het eindejaarstoernooi. De Spaanse nummer één van de wereld kampt met een buikspierblessure en haalde zaterdag een streep door zijn deelname.

Winnaar van vorig jaar ontbreekt

De ATP Finals vormen traditioneel het sluitstuk van het tennisseizoen. Aan het toernooi doen normaal gesproken de beste acht tennissers van de wereld mee, hoewel blessures regelmatig roet in het eten gooien. Vorig jaar was Alexander Zverev de beste op de ATP Finals. Hij is er deze editie niet bij.

Aan het dubbeltoernooi op de ATP Finals doen twee Nederlanders mee. Wesley Koolhof is met zijn Britse partner Neal Skupski ingedeeld bij onder anderen Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis. Jean-Julien Rojer en zijn El Salvadoraanse dubbelpartner Marcelo Arévalo zitten in de andere groep.

Zondag staan de eerste groepswedstrijden van de ATP Finals op het programma. Het toernooi duurt tot en met zondag 20 november.

Suzan Lamens treft de nummer vier van de wereld. Foto: Getty Images

Lamens treft Garcia in Billie Jean King Cup

Suzan Lamens speelt vrijdag in de Billie Jean King Cup namens Nederland tegen Caroline Garcia. De 29-jarige Française was maandag de beste in de WTA Finals voor vrouwen in het Amerikaanse Fort Worth. De 23-jarige Lamens staat 213e op de wereldranglijst.

De Billie Jean King Cup is het landentoernooi in het vrouwentennis, vergelijkbaar met de voormalige Fed Cup. De winnaar van de ontmoeting tussen Frankrijk en Nederland plaatst zich voor de kwalificatieronde van volgend jaar. Daarin staat een ticket voor de Billie Jean King Cup Finals op het spel.

Nederland had het thuisvoordeel in de ontmoeting met Frankrijk, maar kon geen geschikte locatie vinden. Daarom ging dit voordeel naar de tegenstander. De Franse bond koos uiteindelijk voor Boulogne-sur-Mer als speellocatie.

Lesley Pattinama-Kerkhove opent vrijdag het bal met een partij tegen Alizé Cornet. Zaterdag speelt Lamens tegen Cornet, terwijl Pattinama-Kerkhove het opneemt tegen Garcia. Mocht het daarna 2-2 staan, dan moet een dubbelspel de beslissing brengen. Vooralsnog zijn daarvoor Lexie Stevens en Demi Schuurs geselecteerd.

Kiki Bertens is een opvallende aanwezige in Boulogne-sur-Mer. De voormalige kopvrouw van het Nederlandse tennis assisteert captain Elise Tamaëla.

