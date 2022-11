Nederlandse tennissers spelen landentoernooi: dit staat er op het spel

Het tennisseizoen zit er bijna op, maar de Nederlanders komen deze maand nog wel in actie op een landentoernooi. De vrouwen nemen het deze week in de play-offs van de Billie Jean King Cup op tegen Frankrijk en de mannen strijden eind november in de knock-outfase van de Davis Cup Finals. Dit staat er op het spel.

Billie Jean King Cup: strijd om lijfsbehoud in Wereldgroep

De Nederlandse vrouwen spelen vrijdag en zaterdag in Le Portel tegen Frankrijk. De ploeg van captain Elise Tamaëla moet winnen om zich in de Wereldgroep te handhaven. In dat geval mogen de tennissters volgend jaar weer meedoen aan de Billie Jean King Cup Qualifiers. In die qualifier kan een plek in de Finals worden veiliggesteld. Bij een nederlaag tegen Frankrijk daalt Nederland af naar zone Groep I.

Eigenlijk zou de play-off tegen de Françaises in Nederland worden gespeeld. Door "onverwachte en late afzeggingen" werd op eigen bodem geen locatie gevonden die voldoet aan de eisen van de International Tennis Federation (ITF). Daardoor was de KNLTB genoodzaakt om het thuisvoordeel aan Frankrijk te geven.

Dat is niet de enige domper voor Tamaëla. Kopvrouw Arantxa Rus besloot zich niet beschikbaar te stellen. De nummer 105 van de wereld wil zich de rest van het seizoen richten op het veroveren van punten voor de WTA-ranglijst, zodat ze in januari rechtstreeks toegelaten wordt tot de Australian Open. Daarnaast moest Arianne Hartono zich geblesseerd afmelden. Zij wordt vervangen door Lexie Stevens.

Het Franse team is op papier een stuk sterker. Kopvrouw is Caroline Garcia, de nummer zes van de wereld. Ze stuntte onlangs door de WTA Finals op haar naam te schrijven. Op vrijdag en zaterdag staan eerst twee wedstrijden in het enkelspel op het programma. Zaterdag volgt nog een mogelijk beslissende dubbelpartij.

Leuk detail is dat Tamaëla deze week wordt bijgestaan door haar voormalige pupil Kiki Bertens. De vorig jaar gestopte Wateringse, een van de beste Nederlandse tennissters ooit, slaagde eind vorig jaar voor haar opleiding tot tenniscoach. Ze zal als assistent van Tamaëla meereizen naar Frankrijk.

Nederlandse selectie: Lesley Pattinama-Kerkhove, Suzan Lamens, Lexie Stevens en Demi Schuurs.

Franse selectie: Caroline Garcia, Alizé Cornet, Diane Parry en Chloe Paquet.

Kiki Bertens gaat als assistent-coach mee naar Frankrijk. Foto: Getty Images

Davis Cup Finals: Nederland hoopt opnieuw te verrassen

De Nederlandse mannen beginnen op 22 november in het Spaanse Málaga aan de knock-outfase van de Davis Cup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis voegde zich bij de beste acht landen van de wereld door in september knap bovenaan te eindigen in een groep met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan.

In de kwartfinales neemt Nederland het op tegen Australië. Er liggen kansen, want Nick Kyrgios doet niet mee. Kopman Alex de Minaur (ATP-24) staat wel hoger op de wereldranglijst dan de Nederlandse enkelspelers. Bij een zege op Australië wacht Nederland op 25 november in de halve finales een duel met Spanje of Kroatië.

De Nederlandse mannen verkeren niet allemaal in topvorm. Kopman Botic van de Zandschulp kon op geen enkel ATP-toernooi na de US Open verrassen en Tallon Griekspoor werd bij zijn laatste zes deelnames aan een ATP-toernooi in de eerste ronde uitgeschakeld. Tim van Rijthoven, reserve in de groepsfase, kon zijn imponerende grasseizoen de laatste maanden ook geen passend vervolg geven.

Wesley Koolhof is wel in goeden doen. De dubbelspecialist won onlangs met de Brit Neal Skupski het Masters-toernooi in Parijs en is sinds maandag de nummer één van de wereld. Matwé Middelkoop is de andere dubbelspeler in de Nederlandse selectie.

Per ontmoeting op de Davis Cup worden twee wedstrijden in het enkelspel en één dubbelpartij gespeeld. Het format is best of three. Kortom: wie als eerste twee sets binnen heeft, wint de partij. Nederland won de Davis Cup nog nooit.

Nederlandse selectie: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.

Australische selectie: Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell en Matthew Ebden.

Davis Cup Finals kwartfinales 22 november, 16.00 uur: Nederland-Australië

23 november, 16.00 uur: Kroatië-Spanje

24 november, 10.00 uur: Italië-Verenigde Staten

24 november, 16.00 uur: Duitsland-Canada

Botic van de Zandschulp is de kopman van de Nederlandse ploeg. Foto: Getty Images

