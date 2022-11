Nederlandse tennissers in actie op Davis Cup Finals: dit staat er op het spel

De Nederlandse tennissers sluiten het seizoen deze week af op de Davis Cup Finals. De ploeg van captain Paul Haarhuis begint de knock-outfase dinsdag met een wedstrijd tegen Australië. Dit is alles wat je moet weten over het landentoernooi in Málaga.

Nederland stelde in september op fraaie wijze een plek in de knock-outfase van de Davis Cup Finals veilig. De ploeg van captain Paul Haarhuis gold niet als favoriet in de groepsfase, maar eindigde wel bovenaan in een poule met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan.

In de kwartfinales neemt Nederland het op tegen Australië. Er liggen kansen, want verliezend Wimbledon-finalist Nick Kyrgios doet niet mee. Kopman Alex de Minaur (ATP-24) staat wel hoger op de wereldranglijst dan de Nederlandse enkelspelers. Hij veroverde dit jaar in Atlanta de zesde ATP-titel uit zijn loopbaan.

Bovendien heeft Australië met Max Purcell en Matthew Ebden twee dubbelspecialisten in de gelederen. De twee schreven dit jaar Wimbledon op hun naam.

Bij een zege op Australië wacht Nederland op donderdag 25 november in de halve finale een duel met Spanje of Kroatië. De finale is drie dagen later. Mocht Nederland het zover schoppen, dan wacht Italië, de VS, Duitsland of Canada in de eindstrijd. In 2001 wist Nederland voor het laatst door te dringen tot de halve finales.

Botic van de Zandschulp, hier met captain Paul Haarhuis, is de kopman van de Nederlandse ploeg. Foto: Getty Images

Nederlandse spelers niet allemaal in topvorm

De Nederlandse mannen verkeren niet allemaal in topvorm. Kopman Botic van de Zandschulp kon op geen enkel ATP-toernooi na de US Open verrassen en Tallon Griekspoor werd bij zijn laatste zes deelnames aan een ATP-toernooi in de eerste ronde uitgeschakeld. Tim van Rijthoven, reserve in de groepsfase, kon zijn imponerende grasseizoen de laatste maanden ook geen passend vervolg geven.

Wesley Koolhof is wel in goeden doen. De dubbelspecialist won onlangs met de Brit Neal Skupski het Masters-toernooi in Parijs en is de nummer één van de wereld. Matwé Middelkoop is de andere dubbelspeler in de Nederlandse selectie.

Per ontmoeting op de Davis Cup worden twee wedstrijden in het enkelspel en één dubbelpartij gespeeld. Het format is best of three. Kortom: wie als eerste twee sets binnen heeft, wint de partij. Normaal gesproken spelen Van de Zandschulp en Griekspoor een enkelwedstrijd en zullen Koolhof en Middelkoop dubbelen.

De Davis Cup werd vorig jaar gewonnen door Rusland. De ploeg, met wereldtoppers als Daniil Medvedev en Andrey Rublev, mocht dit jaar niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Nederlandse selectie: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.

Australische selectie: Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell, Matthew Ebden en Jordan Thompson.

Davis Cup Finals kwartfinales 22 november, 16.00 uur: Nederland-Australië

23 november, 16.00 uur: Kroatië-Spanje

24 november, 10.00 uur: Italië-Verenigde Staten

24 november, 16.00 uur: Duitsland-Canada

