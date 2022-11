Zverev keert volgende maand na half jaar blessureleed terug op tennisbaan

Delen via E-mail

Alexander Zverev komt volgende maand voor het eerst in een half jaar weer in actie. De olympisch kampioen stond de afgelopen maanden aan de kant met een enkelblessure.

Zverev doet mee aan demonstratietoernooien in Saoedi-Arabië en Dubai. De voormalige nummer twee van de wereld, die inmiddels is afgezakt naar de twaalfde plek, scheurde in juni tijdens zijn halvefinalepartij tegen Rafael Nadal op Roland Garros zijn enkelbanden.