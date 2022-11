Française Garcia behaalt met winst WTA Finals grootste succes uit haar carrière

Caroline Garcia heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) de WTA Finals op haar naam geschreven. Het is voor de 29-jarige Française de grootste titel uit haar loopbaan.

Garcia was in de finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi in het Amerikaanse Fort Worth als nummer zes van de wereld te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus. Het werd 7-6 (4) en 6-4.

De 24-jarige Sabalenka, de nummer zeven van de wereld, had in de halve finales nog voor een verrassing gezorgd door de mondiale nummer één Iga Swiatek uit te schakelen.

Tegen Garcia verloor ze de gelijk opgaande eerste set in de tiebreak en leverde ze bij de start van de tweede set haar opslag in. Garcia stijgt door haar toernooizege naar de vierde plek van de wereldranglijst, een evenaring van haar hoogste notering ooit.

Voor de Française is het winnen van de WTA Finals de bekroning op een mooi jaar, waarin ze drie WTA-toernooien won. Ze was de beste in Bad Homburg, Warschau en Cincinnati en bracht haar totale aantal WTA-titels daarmee op elf. Ze stond onlangs ook in de halve finales van de US Open.