Tennistalent Rune stunt in Parijs: 'Dit is het beste gevoel dat ik ooit heb gehad'

Holger Rune is in de wolken met zijn verrassende succes op het Masters-toernooi van Parijs. Het Deense toptalent klopte favoriet Novak Djokovic zondag in de finale (3-6, 6-3 en 7-5) en veroverde zijn derde ATP-titel van dit jaar.

"Dit is eigenlijk niet te geloven", zei de negentienjarige Rune op zijn persconferentie in Parijs, terwijl zijn beker bij hem werd neergezet. "Ik begon de week met drie matchpoints tegen en nu zit ik hier met een trofee. Dit is het beste gevoel dat ik ooit heb gehad in mijn leven."

De drie matchpoints kreeg Rune tegen in zijn duel met Stan Wawrinka in de eerste ronde van het toernooi. Na die gewonnen driesetter was de jonge Deen zonder setverlies te sterk voor grote namen als Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz (opgave) en Félix Auger-Aliassime.

In de finale tegen Djokovic toonde Rune de nodige veerkracht. Hij richtte zich op na het verliezen van de eerste set en en bleef ook rustig toen hij in de beslissende set op 1-2 zijn servicegame verloor. Rune brak Djokovic terug, won op 5-5 opnieuw de servicegame van de Serviër en maakte het karwei vervolgens na een lange game af.

Holger Rune zorgde voor een stunt in Parijs door zijn eerste Masters-titel te veroveren. Foto: Getty Images

'Dit is een kleine droom, maar ik heb grotere dromen'

Rune voorkwam niet alleen dat Djokovic zijn 91e ATP-titel veroverde, maar bekroonde bovenal zijn eigen topseizoen. Hij won dit jaar ook al de toernooien in München en Stockholm en steeg maandag naar de tiende positie op de wereldranglijst.

"Het begint nu redelijk door te dringen, maar na de wedstrijd was ik heel emotioneel", zei Rune. "Zo'n grote wedstrijd tegen een van de beste tennissers ooit spelen, is toch een kleine droom die uitkomt. Al heb ik nog grotere dromen. Dat ik deze stressvolle finale wist te winnen, was voor mij de grootste opluchting ooit."

Djokovic, die in Parijs zijn vijfde ATP-titel van het jaar had kunnen veroveren, bleef kalm onder zijn nederlaag. "Soms win je en soms verlies je. Mijn halve finale tegen Stéfanos Tsitsipás had ik makkelijk kunnen verliezen, maar die won ik toevallig. Al met al was het een heel goede week."

Zowel Djokovic als Rune meldt zich deze week in Turijn, waar zondag de ATP Finals beginnen. Ook Rafael Nadal, Casper Ruud, Tsitsipás, Daniil Medvedev, Auger-Aliassime, Rublev en Taylor Fritz doen mee aan het prestigieuze eindejaarstoernooi.

